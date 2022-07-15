Son dakika 3. sayfa: Almanya'da sığınmacı kılığına girerek terör saldırısı planlayan eski askere 5 yıl 6 ay hapis

Alman ordusunda görevliyken Suriyeli sığınmacı kılığına girerek terör saldırısı planlayan Franco Albrecht, 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da orduda görevli olduğu dönemde Suriyeli sığınmacı kılığına girerek ülkenin önde gelen politikacılarına saldırı planlayan Franco Albrecht'in cezası belli oldu. Frankfurt eyalet mahkemesi, aşırı sağ görüşlere sahip olduğu tespit edilen 33 yaşındaki eski askeri 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Albrecht devleti tehlikeye atacak ciddi bir şiddet eylemi planlamaktan ve silah yasalarını ihlal etmekten suçlu bulundu.

Sanığın hedefinin dönemin Adalet Bakanı Heiko Maas, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth ve bazı politikacıların olduğunu belirten savcı, 6 yıl 3 ay hapis cezası talep istemişti.

Albrecht'in bir saldırı tüfeği de dahil olmak üzere 4 ateşli silah, binden fazla mühimmat ve bazıları çalıntı olmak üzere 50'den fazla patlayıcı cihaz stokladığı öğrenilmişti.

Hakkındaki iddiaları reddetmişti

Şubat 2017'de Viyana havalimanı tuvaletinde sakladığı tabancayı almaya giderken gözaltına alınan Albrecht, daha sonra serbest bırakılmıştı. Avusturya makamları Alman yetkilileri olayla ilgili bilgilendirmişti. Albrecht'in suikastları işledikten sonra hedef olarak Suriyeli sığınmacıları göstermek istediği iddia edilmiş, sahte kimlik kullandığı belirtilmişti.

Albrecht, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında açılan davada hakkındaki iddiaları reddetmişti. - FRANKFURT