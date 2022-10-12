Ambulansa yol vermeyen korsan taksiciye ceza yağdı - Son Dakika
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Ambulansa yol vermeyen korsan taksiciye ceza yağdı

12.10.2022 12:05

Ambulansa yol vermeyen korsan taksiciye ceza yağdı Sürücünün korsan taksicilik yaptığı ortaya çıktı Otomobil trafikten men edildi Basın Ekspres yolunda emniyet şeridinde seyrederek ambulansa yol vermeyen sürücüye, 11 bin 340 lira para cezası kesildi.

Ambulansa yol vermeyen korsan taksiciye ceza yağdı

Sürücünün korsan taksicilik yaptığı ortaya çıktı

Otomobil trafikten men edildi

İSTANBUL - Basın Ekspres yolunda emniyet şeridinde seyrederek ambulansa yol vermeyen sürücüye, 11 bin 340 lira para cezası kesildi. Korsan taksicilik yaptığı da öğrenilene sürücünün otomobili 60 gün trafikten men edildi. Sürücünün ambulansa yol vermediği o anlar kamerada.

Basın Ekspres yolu üzerinde 30 Eylül'de emniyet şeridinde seyreden 16 AFB 178 plakalı otomobil sürücüsü, Acil Sağlık Ambulansına uzun bir süre yol vermedi. Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, otomobil sürücüsünün O. K. İsimli şahıs olduğunu tespit edildi. Ekipler, daha sonra sürücüyü D-100 Bostancı Köprü mevkiinde durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün korsan taksicilik yaptığı öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, ambulansa yol vermeyen sürücüye "Korsan Taşımacılık"tan 9 bin 125 lira, "Emniyet Şeridi İhlali"nden bin 823 lira, "Geçiş Üstünlüğü Olan Araçlara Yol Vermemek"ten 196 lira, ve "Saygısızca Araç Kullanmak"tan 196 lira olmak üzere toplamda 11 bin 340 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca, 16 AFB 178 plakalı araç, korsan taksicilik yapması nedeniyle 60 gün süre ile trafikten men edildi.

Öte yandan, otomobil sürücünün ambulansa yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, 16 AFB 178 plakalı otomobil sürücüsü Basın Ekspres yolu üzerinde emniyet şeridinde dakikalarca seyretti. Ambulans şoförü, uzun bir süre yol vermeyen otomobil sürücüsünden siren çalarak yol istedi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Tragger, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ambulansa yol vermeyen korsan taksiciye ceza yağdı - Son Dakika

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