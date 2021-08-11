Üye Girişi
Son dakika 3. sayfa: "Anadolu" operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: "Anadolu" operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı

11.08.2021 10:35

Son dakika haber: "Anadolu" operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda 78 zanlı gözaltına alınırken yaklaşık 60 milyon lira değerinde 19 bin 83 adet tarihi esere ele geçirildi Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda 78 zanlı...

"Anadolu" operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı

Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda 78 zanlı gözaltına alınırken yaklaşık 60 milyon lira değerinde 19 bin 83 adet tarihi esere ele geçirildi

ADANA - Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen operasyonda 78 zanlı gözaltına alınırken yaklaşık 60 milyon lira değerinde 19 bin 83 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen çeşitli tarihi dönemlere ait eserler, Adana Emniyet Müdürlüğü'nden sergilendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde iddialar üzerine Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki müzayede evlerine ait katalogları incelemeye aldı. Türkiye'den kaçırıp, yurtdışında satışa sunulan tarihi eserler takip edildi. Bu kapsamda bugün şafak vakti Adana merkezli 30 ilde operasyon başlatıldı. 'Anadolu' adı verilen operasyonun da Cumhuriyet tarihinin, suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Türkiye'deki tarihi eserleri yurtdışına kaçıran, uluslararası şebekeye yönelik olarak farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı yakalamada da; Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Türkiye'de 4 bin 122 adet tarihi eser ele geçirildiği bildirildi.

Müzayede evlerinin kataloglarında yer alan söz konusu operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan inceleme sonucunda; Türkiye'ye ait Anadolu kökenli eserler olduğu bildirildi. Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Adana ilinde 26 zanlı olmak üzere toplam 78 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu sürerken firari olan 14 kişi de her yerde aranıyor.

Örgütün tarihi eserleri kuryeler aracılığıyla ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderdiği, burada da müzayede evlerinde satışa sunulduğu bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı uzmanlar, söz konusu müzayede salonlarında açık arttırma usulü satışa sunulan 52 tarihi eserin, Türkiye'ye ait Anadolu kökenli olduğunu tespit etti.

Müzayede evlerinde bazı tarihi eserlerin, 'sahte sahiplik belgeleri' hazırlanarak satışa sunulduğu bilgisine de ulaşılırken, bu evleri işletenlerin de tarihi eser kaçakçılarına, o dönemki kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz gönderdiği bilgisine de ulaşıldı.

Polisin zanlıların evlerinde yaptığı aramalarda ise 19 bin 083 adet tarihi eser, 13 adet detektör, 8 adet ruhsatsız tabanca, bin 499 fişek, 190 Sterlin, 60 Frank, 50 bin 350 Euro, 70 bin 555 dolara el konuldu. Yapılan aramalarda ele geçirilen eserlerin değerinin yaklaşık 60 Milyon TL olduğu değerlendiriliyor.

Polis ele geçen tarihi eserleri sergiledi.

Son dakika 3. sayfa: Anadolu operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
Son dakika 3. sayfa: Anadolu operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
Son dakika 3. sayfa: Anadolu operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı
Son dakika 3. sayfa: Anadolu operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: 'Anadolu' operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD Kongresi'nde 27 senatör, Türkiye'de üretilen SİHA'ları şikayet etti! 11:57 ABD Kongresi'nde 27 senatör, Türkiye'de üretilen SİHA'ları şikayet etti! ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye 11:46 ABD'den koronavirüs uyarısı! Aralarında Fransa ve İsrail'de bulunduğu 8 ülkeye "seyahat etmeyin" uyarısı Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü 11:40 Ankara'da yabancı uyruklu grubun iki Türk gencini bıçaklaması infial yarattı! Mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi 11:16 Son Dakika: Yeni sel haberi Sinop'tan! Ayancık'ta fabrika işçileri mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı 11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti
8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 10:35 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor 08:11 Son Dakika: Bartın'da sel felaketi! Köprü ve yollar çöktü, evi yıkılan 80 yaşlarında bir kadın aranıyor

Son Dakika Haberleri
11:57 Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti
11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
11:23 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
11:13 Yeni güne yatay seyirle başlayan dolar 8,60'tan işlem görüyor
11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
11:10 Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş
11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti
11:01 Gram altın güne yükseliş ile başladı! Altının gram fiyatı 476 liradan işlem görüyor!
10:47 Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!
10:34 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti         
11:57
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
Masterchef yarışmasında şefler karasız kalınca ilk yaşandı! Ana kadroya alınacak yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi! Masterchef yarışmasında şefler karasız kalınca ilk yaşandı! Ana kadroya alınacak yarışmacıyı Danilo Zanna belirledi!         
11:43
Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı         
11:24
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!         
10:47
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!         
22:13
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 12:02:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika 3. sayfa: "Anadolu" operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler göz kamaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement