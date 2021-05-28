Sakarya'da korkutan anız yangını: Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika

Sakarya'da korkutan anız yangını: Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü

28.05.2021 00:47

Sakarya'da korkutan anız yangını: Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde anız amaçlı yakılan yangın paniğe neden oldu.

Sakarya'da korkutan anız yangını: Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde anız amaçlı yakılan yangın paniğe neden oldu. Yerleşim alanına yakın bir alanda yakılan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi 1401 Ada mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anız yangını bir anda büyüyerek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim alanına yakın bir alanda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Bölgeye gelen ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya'da korkutan anız yangını: Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü
Sakarya'da korkutan anız yangını: Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü
Sakarya'da korkutan anız yangını: Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü
Sakarya'da korkutan anız yangını: Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü
Sakarya'da korkutan anız yangını: Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü
Sakarya'da korkutan anız yangını: Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü
Sakarya'da korkutan anız yangını: Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü
Sakarya'da korkutan anız yangını: Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü

İtfaiye, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da korkutan anız yangını: Yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü - Son Dakika


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