Son dakika haberi... Ankara'da araca taşlı ve sopalı saldırı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ankara'da araca taşlı ve sopalı saldırı kamerada

21.06.2022 15:52

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Ankara'da araca taşlı ve sopalı saldırı Ankara'nın Altındağ ilçesinde park halinde ki araca taşlı ve sopalı saldırı gerçekleştirildi.

- Ankara'da araca taşlı ve sopalı saldırı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde park halinde ki araca taşlı ve sopalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırısı sonrasında araba kullanılmaz hale gelirken bir kişinin yaralandığı belirtildi.

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesinde park halinde ki araca taşlı ve sopalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırısı sonrasında araba kullanılmaz hale gelirken bir kişi yaralandı. Yaşanan saldırıyı çevredekiler kayıt altına aldı. Yaşanan olay sonrasında araç sahibinin komşusu olan Hali Şen olay ilgili konuştu: "Ben namaz kılıyordum. Sonra bir kalabalık oluştu ve sesler gelmeye başladı. Oğlum yanımda oturuyordu. Hemen balkona çıkıp olayı çekmeye başladık. Biz balkona çıktığımızda elinde 1.5 metrelik sopa olan şahıs ön camı kırmıştı bile. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs: 'Sen benim 20 yıllık karımsın diyerek bağırmaya başladı ve kadında aramızda nikah mı var' diyerek çığlık atmaya başladı."

Aracın içinde olan ve darp edilen şahıs yaralandı

Saldırganın uzaklaşmasından sonra yaralı ambulans ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Ankara'da araca taşlı ve sopalı saldırı kamerada - Son Dakika

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