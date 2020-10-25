Son dakika 3. sayfa: Ankara'da firari suç örgütü liderine operasyon - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Ankara'da firari suç örgütü liderine operasyon

25.10.2020 08:16
Son dakika 3. sayfa: Ankara'da firari suç örgütü liderine operasyon, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Ankara'da uyuşturucu ticaretinin önemli bir kısmını yönettiği belirtilen suç örgütü lideri polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Ankara'da uyuşturucu ticaretinin önemli bir kısmını yönettiği belirtilen suç örgütü lideri polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Ankara'da 2018 yılında uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı düzenlenen ve aralarında örgüt lideri Muzaffer Arkaç'ın da yer aldığı 3'ü polis 111 kişinin yakalandığı Kalkan operasyonu kapsamında yapılan soruşturmada, örgüt yöneticisi firari Emre Z.yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Firari şüphelinin adresini tespit eden Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Özel Harekat polislerinin de katıldığı ikamet baskınında firari şüpheli Emre Z'yi yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Son dakika 3. sayfa: Ankara'da firari suç örgütü liderine operasyon

Uyuşturucu, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ankara'da firari suç örgütü liderine operasyon - Son Dakika

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