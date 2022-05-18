Son dakika 3. sayfa: Ankara'da ilk belirlemelere göre kaza sonucu öldüğü belirtilen yabancı uyruklu çobanın daha sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Ankara'da ilk belirlemelere göre kaza sonucu öldüğü belirtilen yabancı uyruklu çobanın daha sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

18.05.2022 01:27
Son dakika 3. sayfa: Ankara'da ilk belirlemelere göre kaza sonucu öldüğü belirtilen yabancı uyruklu çobanın daha sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara'nın Polatlı ilçesinde ilk tespitlerde kaza sonucu öldüğü belirtilen yabancı uyruklu çobanın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde ilk tespitlerde kaza sonucu öldüğü belirtilen yabancı uyruklu çobanın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin geniş kapsamlı çalışmaları sonucunda yabancı uyruklu çobanın, başka bir yabancı uyruklu çoban tarafından başına sert bir cisimle öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Polatlı Kocahacılı ve Yaralı Mahallesi'ne ait merada, koyunları otlatmaya çıkan yabancı uyruklu N.M. ölü olarak bulundu. İlk tespitlere göre, yabancı uyruklu çobanın eşek sırtında giderken, aniden hızlanan eşeğin civarda bulunan tünelden geçmeye çalışması sonucu tünelin menfezine kafasını çarparak öldüğü belirlendi.

Jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturması cinayeti ortaya çıkardı

Edinilen bilgilere göre, N.M adlı çoban ile diğer yabancı uyruklu çoban Z.M, birlikte koyunları otlatmak için Yaralı Mahallesi'nden, Kocahacılı Mahallesi merasına doğru ilerledi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 çoban arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Z.M., sert bir cisimle N.M'nin kafasına vurdu ve ardından boğarak öldürdü. Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan çalışma neticesinde Z.M. yakalandı. Cinayeti itiraf eden Z.M ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Polatlı, Ankara, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ankara'da ilk belirlemelere göre kaza sonucu öldüğü belirtilen yabancı uyruklu çobanın daha sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Ankara'da ilk belirlemelere göre kaza sonucu öldüğü belirtilen yabancı uyruklu çobanın daha sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
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