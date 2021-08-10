Son dakika haberi: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan zanlıya adli kontrol - Son Dakika

Çankaya'da bir binanın 15'inci katından atlayarak yaşamına son veren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Yusuf G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Yusuf G.'ye çıkarıldığı mahkemece hakkında "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrol kararı verildi. - ANKARA

Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı suçu iddiasıyla ilgili gözaltına alınan Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından "konutu terk etmeme" şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

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