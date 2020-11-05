Son dakika haberi: Ankara'da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı: 2'si polis 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi: Ankara'da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı: 2'si polis 5 yaralı

05.11.2020 03:45

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı: 2'si polis 5 yaralı Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay kavşağında otomobiliyle kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı.

Ankara'da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı: 2'si polis 5 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay kavşağında otomobiliyle kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan taksi, polis otomobiline çarparak durabildi. Kazada, 2'si polis toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağında meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Kolej istikametine ilerleyen Müslüm C. kontrolündeki 06 GA 1737 plakalı FIAT marka otomobil, Atatürk Bulvarı üzerinde Ulus istikametinde giden Ümit D. idaresindeki 06 T 3560 plakalı taksiye çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan taksi ise seyir halindeki resmi polis aracına çarparak durabildi.

Kazada, takside bulunan sürücü Ümit D., yolculardan Melisa D. ve Zekeriye K. ile resmi polis aracında bulunan 2 polis memuru yaralandı. Kabin içerisinde sıkışarak yaralanan taksi şoförünü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkarırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çevre hastanelere sevk edildi.

Hem alkollü, hem kımızı ışıkta geçti

Öte yandan trafik polisleri tarafından yapılan alkol muayenesinde alkollü olduğu belirlenen 06 GA 1737 plakalı otomobilin sürücüsü Müslüm C.'nin aynı zamanda kırmızı ışıkta geçtiği de tespit edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Son dakika haberi: Ankara'da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı: 2'si polis 5 yaralı
Son dakika haberi: Ankara'da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı: 2'si polis 5 yaralı
Son dakika haberi: Ankara'da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı: 2'si polis 5 yaralı
Son dakika haberi: Ankara'da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı: 2'si polis 5 yaralı
Son dakika haberi: Ankara'da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı: 2'si polis 5 yaralı
Son dakika haberi: Ankara'da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı: 2'si polis 5 yaralı
Son dakika haberi: Ankara'da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı: 2'si polis 5 yaralı

Kızılay, Çankaya, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Ankara'da kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü taksiye çarptı: 2'si polis 5 yaralı - Son Dakika


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