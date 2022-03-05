Son dakika haber! Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs gözaltına alındı

05.03.2022 02:48

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs gözaltına alındı Ankara'nın Çankaya ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs gözaltına alındı.

Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs gözaltına alındı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs gözaltına alındı.

Olay Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen otomobilin sürücüsü Ö.Ö., kendisine korna çalarak uyarıda bulunan 06 BJ 5854 plakalı aracın sürücüsüne otomobilinin bagajından çıkardığı çekiçle saldırdı. Saldırgan şahıs Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haber! Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs gözaltına alındı

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Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği için kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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