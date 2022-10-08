Ankara haberi | Ankara'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ankara haberi | Ankara'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

08.10.2022 01:04

Gelen Ankara haberine göre Ankara'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Ankara'nın Etimesgut İlçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut İlçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Etimesgut İlçesi Oğuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet K. kontrolündeki 06 BKF 203 plakalı araç ile Ahmet A. kontrolündeki 06 C 7283 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. Devrilen minibüs sürüklenerek park halindeki 06 GSA 94 plakalı araca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan yolcu Mustafa Y. yaralandı. Yaralı yolcu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara haberi | Ankara'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberi | Ankara'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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