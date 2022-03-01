Ankara'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü ters yönde ilerleyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü ters yönde ilerleyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

01.03.2022 03:34

Ankara'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü ters yönde ilerleyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayarak ters yönde ilerleyen sürücü, ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştı.

Ankara'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü ters yönde ilerleyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayarak ters yönde ilerleyen sürücü, ticari taksiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada ticari taksi sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 22.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarında meydana geldi. İddialara göre, henüz kimliği öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak İsmet İnönü Bulvarı Eskişehir Yolu yönüne girerek ters istikamette 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na doğru kaçmaya başladı. Ters yönde ilerleyen sürücü, İsmet İnönü Bulvarı Eskişehir Yolu istikametine ilerleyen Şuayip Koç'un kullandığı 06 T 0445 plakalı ticari taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda taksi şoförü Şuayip Koç hafif şekilde yaralanırken, otomobil içerisindeki toplam 5 kişi ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan 5 kişinin ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kazada yaralanan taksi sürücüsü Şuayip Koç, "Tersten polis kovalıyordu üstüme geldi kaçtım, tekrar üstüme geldi ve vurdu. Ayağımda bulunan kemik çıkmıştı kendim düzelttim. Tersten gelerek bana çarptı" dedi.

Ankara'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü ters yönde ilerleyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Ankara'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü ters yönde ilerleyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
Ankara'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü ters yönde ilerleyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

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Eskişehir, Ankara, Taksi, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü ters yönde ilerleyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü ters yönde ilerleyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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