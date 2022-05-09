Son dakika 3. sayfa: Anneler gününde kayınvalideye öldüresiye dayak kamerada - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Anneler gününde kayınvalideye öldüresiye dayak kamerada

09.05.2022 17:13

Son dakika haberlerine göre Anneler gününde kayınvalideye öldüresiye dayak kamerada Damadın kanser hastası kayınvalidesini çocuklarının gözleri önünde yerlere yatırıp darp etme anı güvenlik kamerasında Samsun'da eşiyle boşanma davası devam eden damat anneler gününde kanser hastası olan kayınvalidesini apartman girişi...

Anneler gününde kayınvalideye öldüresiye dayak kamerada

Damadın kanser hastası kayınvalidesini çocuklarının gözleri önünde yerlere yatırıp darp etme anı güvenlik kamerasında

SAMSUN - Samsun'da eşiyle boşanma davası devam eden damat anneler gününde kanser hastası olan kayınvalidesini apartman girişi ve önünde yerlerde yumruklayıp darp etme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan damat serbest bırakılırken, kayınvalide ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek "Kadınlara sahip çıkın" çağrısında bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde Anneler Günü olan dün saat 19.25 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi sağlık çalışanı olan Duygu İ. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 38 yaşındaki 13 yıllık eşi C.İ. hakkında bir süre önce boşanma davası açtı. Samsun Adliyesinde boşanma davaları devam eden çiftin hafta sonu diye oğulları babasının yanında kaldı. C.İ., hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için babasının yanında bulunan A.İ. annesini arayarak nerede olduklarını sordu. Annesi Faide Mermer ile erkek kardeşinin evine giden Duygu İ. çocuğunu kardeşinin evine gittiklerini söyledi. Çocuğunu alıp aracıyla kayınbiraderinin evinin önüne gelen C.İ. burada karşılaştığı kayınvalidesi ile tartıştı. Çıkan tartışmada C.İ. 3 çocuğu ve eşinin gözleri önündü kanser hastası olan kayınvalidesini önce apartmanın içinde yere yatırıp yumruklayıp daha sonra da apartmanın önünde darp etmeyi sürdürdü. Damadının saldırısın sonucu Faide Mermer yaralanarak hastanelik olurken, eşinin saldırısından annesini kurtarmaya çalışan Duygu İ. ise uzun süre mücadele etti ve kendisi de ayağından yaralanarak hastanelik oldu. Bayılan kanser hastası kadın ile ayağından yaralanan Duygu İ. Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Damadın kayın validesini yerlerde yumruklaması ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Ailesi İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan C.İ. kayınvalidesinin kendisine saldırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. İfadesi alınan C.İ. serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan kayınvalide Faide Mermer ise yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Damadının kendisine öldüresiye yumrukladığını ve çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik olduğunu söyleyen Faide Mermer, " Planlıymış bizi aradığı. Biz oğlumun evinin önüne geldiğimizde aracıyla geldi. Bizde yanından sessizce geçmeye çalışırken aracın kapısını açtı. Bize bana çok çirkin küfürler ederek gelip beni merdivenden darp etmeye çalıştı. Beni oğlumun apartmanının kapının önünde yere yatırdı. Üzerime çıkıp başıma yumruk ve darbeler vurdu. Beni merdivenlerden aşağı sürükleyerek başıma darbeler vurarak beni darp etti. Kendimden geçtim. Hiç hatırlamıyorum hastaneye gittiğimi. Şuurumu kaybettim. Gece hastanede kaldım. Dün de kendisi itiraf etti. 'Gördün mü sana anneler günü hediyesi' dilerek beni darp etti" dedi.

Kendisinin hastanede acılar içerisinde kıvranırken damadının karakolda serbest bırakıldığını ve elini kolunu sallayarak çıktığını ifade eden Faide Mermer, " Gereğinin yapılmasını istiyorum. Buradan Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Biz kadınlar bu kadar mı değersiziz ' Anneler Günü hediyemiz böyle mi olmalı' Biz yardımcı olun. Ben kadınların sese olmak istiyorum. Kızım 13 yıldır bu acıyı yaşadı. Bundan sonra kadınlar ağlamasın lütfen. Sesleniyorum devlet büyüklerimize. Kurtarın kadınlarımızı" diye konuştu.

Son dakika 3. sayfa: Anneler gününde kayınvalideye öldüresiye dayak kamerada
Son dakika 3. sayfa: Anneler gününde kayınvalideye öldüresiye dayak kamerada
Son dakika 3. sayfa: Anneler gününde kayınvalideye öldüresiye dayak kamerada
Son dakika 3. sayfa: Anneler gününde kayınvalideye öldüresiye dayak kamerada

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Süleyman Soylu, Anneler Günü, Samsun, Kanser, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Anneler gününde kayınvalideye öldüresiye dayak kamerada - Son Dakika


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