Üye Girişi
Annesini ve ağabeyini öldüren sanık: "Allah'a şükür ben sağlıklı bir insanım" - Son Dakika

Annesini ve ağabeyini öldüren sanık: "Allah'a şükür ben sağlıklı bir insanım"

17.09.2021 19:05

Annesini ve ağabeyini öldüren sanık: "Allah'a şükür ben sağlıklı bir insanım" Annesini ve ağabeyini öldüren sanık hakim karşısında Eyüpsultan'da annesi ve ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Uğur Biroğlu, hakim karşısına çıktı.

Annesini ve ağabeyini öldüren sanık: "Allah'a şükür ben sağlıklı bir insanım"

Annesini ve ağabeyini öldüren sanık hakim karşısında

İSTANBUL - Eyüpsultan'da annesi ve ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Uğur Biroğlu, hakim karşısına çıktı. Annesinin kendisini akıl hastanesine yatırmak istediğini söyleyen sanık savunmasında, "Deli olduğumdan söz edip, erkekliğime laf ediyorlardı. Allah'a şükür ben son derece sağlıklı bir insanım. Rabbime hamd olsun. Kendi hayatlarının kötü olmasından beni sorumlu tutuyorlardı" dedi.

Eyüpsultan'da annesi Şükran Biroğlu ile ağabeyi Mesut Biroğlu'nu defalarca bıçaklayarak öldüren sanık Uğur Biroğlu, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Uğur Biroğlu, müştekiler Gülşah Aktaş ve Hayriye Demir ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Allah'a şükür ben son derece sağlıklı bir insanım"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Uğur Biroğlu, maktul Şükran Biroğlu ve Mesut Biroğlu ile aynı evde yaşadıklarını belirterek, "Babam yaklaşık 8-9 yıl önce vefat etti. Babam vefat ettikten sonra annem Şükran Biroğlu ile ağabeyim Mesut Biroğlu bana psikolojik baskı uygulamaya başladılar. Babam ölmeden önce uyuşturucu madde kullanırdım ancak daha sonra bıraktım. Annem, kardeşlerimden de imza alarak beni akıl hastanesine yatırmak istiyordu. Beni kafalarından toplum dışına itmek ve sağlıksız göstermeyi düşünüyorlardı. Deli olduğumdan söz edip, erkekliğime laf ediyorlardı. Allah'a şükür ben son derece sağlıklı bir insanım. Rabbime hamd olsun. Kendi hayatlarının kötü olmasından beni sorumlu tutuyorlardı" ifadelerini kullandı.

"2 adet bıçak aldım, gerisini hatırlamıyorum"

2009-2010 yılları arasında özel bir hastanede yatarak psikolojik tedavi gördüğünü söyleyen sanık Biroğlu, "Ne tür bir tanı konduğunu bilmiyorum, daha sonra beni eve gönderdiler. Olay günü elimi yüzümü yıkarken klozette sigara kağıdına sarılmış uyuşturucu madde vardı. Bu maddenin kime ait olduğunu anneme sorunca annem bana 'senden başka uyuşturucu içen mi var' dedi. Bu konuşma sırasında ağabeyim ile annem üzerime yürüdü. Ağabeyim Mesut 'bu eşek bizim yükümüzü çekemiyor, ona Korona bulaştıralım' şeklinde söylemlerde bulundu. Bu sırada bende film koptu. Mutfağa gittim ve 2 adet bıçak aldım. Gerisini hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

"Uyuşturucu kullandığında kendini kaybediyordu"

Müşteki Hayriye Demir ise beyanında sanık Uğur Biroğlu'nun uyuşturucu madde yüzünden birkaç kez tedavi gördüğünü söyleyerek, "Uyuşturucu madde kullandığı zaman kendini kaybediyordu. Annem kendisini hiç harçlıksız bırakmıyordu. Sanığın savunmaları gerçeği yansıtmamaktadır" diye konuştu.

Salonda bulunan diğer müşteki Gülşah Aktaş ise, sanığın gerekli cezayı almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın öncesinde tedavi gördüğü hastanelere müzekkere yazılarak hastane raporlarının istenmesine karar verdi. Heyet ayrıca, sanık Biroğlu'nun cezai ehliyetinin olup olmadığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Uğur Biroğlu'nun tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Biroğlu'nun 'canavarca hisle alt veya üst soya karşı kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talep edildi.

(SD- İD- MB-

Annesini ve ağabeyini öldüren sanık: Allah'a şükür ben sağlıklı bir insanım
Annesini ve ağabeyini öldüren sanık: Allah'a şükür ben sağlıklı bir insanım
Annesini ve ağabeyini öldüren sanık: Allah'a şükür ben sağlıklı bir insanım
Annesini ve ağabeyini öldüren sanık: Allah'a şükür ben sağlıklı bir insanım

Ağırlaştırılmış Müebbet, Uyuşturucu, Eyüpsultan, Mevla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesini ve ağabeyini öldüren sanık: 'Allah'a şükür ben sağlıklı bir insanım' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 237 kişi vefat etti 27 bin 692 yeni vaka tespit edildi 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi 19:08 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi Yeni dizi için imaj değiştiren Ebru Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı 18:52 Yeni dizi için imaj değiştiren Ebru Şahin'in son hali hayranlarını şaşırttı
Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı 18:50 Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek 18:04 Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı 17:52 Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz eden şahıs, 17:50 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz eden şahıs, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım 17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım

Son Dakika Haberleri
19:08 16 yaşındaki genç, patronları tarafından 5 saat boyunca dövüldü! 2 patrona toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası verildi
18:52 Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı
18:49 Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
18:25 Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak
18:20 15 yaşındaki çocuk, penis boyunu ölçmek amacıyla içine kablo sokarak hastanelik oldu
18:04 Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek
18:01 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz
17:50 İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü
17:35 İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım
17:18 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, Adıyaman'da çiğköfte yoğurdu
Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi         
20:08
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı         
18:53
Öğrencisi hakkında Öğrencisi hakkında "Eteğini kaldırıp tokat attım" diyen Celal Şengör'e Şahan Gökbakar'dan tepki         
18:52
Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak Son Dakika: Galatasaray'ın yeni forma göğüs ve sırt sponsoru ARTI Seyahat Acentesi oldu! Aslan, 5 yıl için 250 milyon TL alacak         
18:26
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu Nükleer Santrali'nin birinci ünitesini inşallah Mayıs 2023'e yetiştireceğiz         
18:02
İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü İlk kar Erzurum'da Palandöken Dağı'na düştü         
17:50
Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var Vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdığı iddia edilen Turcoin kurucusunun serveti dudak uçuklattı: 2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im var         
17:26
Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri Kendisine cinsel istismarda bulunan kişiye öldüren kadına 12 yıl hapis! Mahkemedeki son sözleri "Çocuğum ortada kaldı" oldu         
17:07
Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi         
16:01
Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor         
15:59
İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak İstanbul'da bazı yollar Kadıköy Yarı Maratonu sebebiyle kapatılacak         
15:26
Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele         
15:19
Celal Şengör'ün Celal Şengör'ün "Eteğini kaldırıp tokat attım" dediği öğrencisi ortaya çıktı! Saniye Güven Neumann, Güney Afrika'da öğretim üyeliği yapıyormuş         
14:26
Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı         
12:06
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2021 20:16:49. #1.11#
SON DAKİKA: Annesini ve ağabeyini öldüren sanık: "Allah'a şükür ben sağlıklı bir insanım" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement