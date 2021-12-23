İş yerinde yangın: 250 motosiklet küle döndü - Son Dakika

İş yerinde yangın: 250 motosiklet küle döndü

Motosiklet satışı yapan işyerinde yangın çıktı, toplamda 3 milyon lira değerinde 250 motosiklet küle döndü

ANTALYA - Antalya'da motosiklet satışı yapan bir iş yerinde çıkan yangında 250' nin üzerinde motosiklet ve işyeri küle döndü. İlk belirlemelere göre yaklaşık 3 milyon lira zarar olduğu belirtilen yangının çıkış nedeniyle ilgili incele başlatıldı.

Yangın Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan motosiklet satışının yapıldığı bir işyerinde saat 21.00 sıralarında çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangında İsmet İlhan'a ait olduğu öğrenilen işyerinden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, 250'yi aşkın motosiklet küle döndü. Alevlerden işyeri de kullanılmaz hale gelirken, toplam zararın yaklaşık 3 milyon civarında olduğu belirtildi.

Bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştim

Yangına evinin balkonundan hortumla müdahalede bulunan vatandaşlardan Halil İbrahim Tutuş, "Çocuklarla evde oturuyorduk. Birden bire bir koku geldi. Kokunun gelmesiyle aşağıya baktım ve alevleri gördüm. Bir anda her yer duman oldu. Ben bu kadar büyük olduğunu düşünememiştim. Ben de balkonu yıkadığımız hortumla aşağıya müdahale etmeye çalıştım. O yüzden evimin içine komple duman doldu" dedi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürerken, polis olaya ilişkin inceleme başlattı.