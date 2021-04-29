Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 4 yaşındaki çocuk sulama havuzunda can verdi - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Erentepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; evlerinin önünde oynayan Arif Emir Oruç, çalışan anne ve babasının dalgınlığından faydalanarak bir anda ortadan kayboldu. Baba Öcan (32) ve anne Funda Oruç (30) küçük Arif'i önce kendi imkanları ile mahallede aradı. Bu sırada mahallede bulunan sulama havuzunun yanına gelen anne, çocuğunu havuzun içerisinde hareketsiz bir şekilde gördü.

Çığlık sesleri ile olay yerine koşan mahalle sakinleri durumu 112 ve 156 jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde küçük Arif'in hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, küçük çocuğun hayatını kaybettiği havuzda suyun boyunu aşmadığı ve serilen plastik nedeniyle dışarı çıkamamış olabileceği iddia edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. - ANTALYA