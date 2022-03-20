Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 958 polis ile 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 958 polis ile 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'

20.03.2022 14:07
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 958 polis ile 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'

Son dakika haberi... Antalya'da 194 ekip 958 polis ile Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı.

Antalya'da 194 ekip 958 polis ile Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması yapıldı. Uygulamada, 18 şahıs yakalanırken 1 şahıs gözaltına alındı. 131 araca ise 126 bin 325 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güvenlik, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı birimlerden 194 ekip ve 958 personel katılımı ile 19 Mart Cuma günü üç aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamada; 45 işyeri denetlenerek 4 bin 652 şahıs incelendi. Arandığı tespit edilen 18 şahıs yakalandı, 1 şahıs gözaltına alındı. Uygulamalarda, 4 şahsa idari işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında bin 147 araç denetlenerek 131 araca 126 bin 325 TL idari para cezası uygulandı. 1 araç ise trafikten men edildi. Öte yandan, 97 metruk bina kontrol edilerek 41 bimekan şahıs incelendi. - ANTALYA

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 958 polis ile 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 958 polis ile 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 958 polis ile 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'

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Huzurlu Sokaklar, Antalya, Terör, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 958 polis ile 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 958 polis ile 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' - Son Dakika
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