Kar yağışında etkilenen hayvanların yardımına jandarma koştu - Son Dakika

Antalya Akseki İlçesi Alacabel mevkiinde etkili olan yoğu kar yağışı sonrası yolda kalan vatandaşların imdadına yetişen Jandarma Trafik Timleri, soğukta donmak üzere olan sokak hayvanlarının da yiyecek dağıttı.

Akseki merkez ve Antalya- Konya yolu Alacabel mevkiinde etkili olan yoğu kar yağışı sonrası yolda kalan vatandaşların imdadına Jandarma Trafik Timleri koştu. Ekipleri bir yandan da soğukta donmak üzere olan sokak hayvanlarının da yardımına koştu. Kendi imkanları ile köpeklere yiyecek alan Jandarma trafik ekipleri yoğun kar yağışının etkili olduğu Antalya-Konya yolu ve Akseki-Bayşehir yolunda sokak hayvanlarını da unutmadı. - ANTALYA