Son dakika 3. sayfa: Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı

20.03.2022 21:43

Bir son dakika haberine göre Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı Yaklaşık 4 gündür kontağı üzerinde vaziyette park halinde olan otomobildeki ölüm, mahalledeki bir gencin bagajı açmasıyla ortaya çıktı Cesette ilk belirlemelere göre darp izlerine rastlandığı öğrenildi...

Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı

Yaklaşık 4 gündür kontağı üzerinde vaziyette park halinde olan otomobildeki ölüm, mahalledeki bir gencin bagajı açmasıyla ortaya çıktı

Cesette ilk belirlemelere göre darp izlerine rastlandığı öğrenildi

ANTALYA - Antalya'da ormanlık alana yakın kısımda park halindeki bir otomobilin bagajında erkek cesedi bulundu. İlk bilgilere göre ceset üzerinde darp izine rastlandığı öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesine bağlı Aktoprak Mahallesi 1261 sokak üzerinde yaklaşık 4 gündür park halindeki duran 34 SZ 8305 plakalı otomobilin yanına saat 17.45 sıralarında gelen bir genç, aracın üzerinde kontağının olduğunu fark edip, bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri taşıyan erkek şahsı hareketsiz bir şekilde olduğunu gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, bagajdaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın Nurettin Demir olduğunu belirledi. Polis, otomobilin etrafını ekip otolarıyla kapatıp, güvenlik şeritleriyle de sokağı araç ve yaya girişine kapattı.

"Tedirgin olduk"

Bölge sakinlerinden Ayhan Akdal, aracın yaklaşık 4-5 gündür park halinde olduğunu belirterek, "Perşembe gününden bu yana burada araç. Terk edilmiş bir vaziyette duruyordu. Çok tedirgin olduk" dedi.

Darp izlerine rastlandı

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası ilk belirlemelere göre vücudunda darp izleri olduğu öğrenilen Demir'in cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı
Son dakika 3. sayfa: Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı

YORUMLAR
500
4 gündür park halindeydi! Aracın içinden erkek cesedi çıktı 4 gündür park halindeydi! Aracın içinden erkek cesedi çıktı 17 yaşındaki Nuray'ın otel odasında cesedi bulunmuştu! Aile ise genç kızın eski nişanlıdan şüpheleniyor 17 yaşındaki Nuray'ın otel odasında cesedi bulunmuştu! Aile ise genç kızın eski nişanlıdan şüpheleniyor Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 958 polis ile 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' Son dakika 3. sayfa: Antalya'da 958 polis ile 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'

Araştırma, Tragger, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı - Son Dakika


Son Dakika
21:51 İçişleri Bakanı Soylu: Kuytulcuların tahrik ve hakaretlerine sert müdahale sebebiyle gerekli soruşturma başlatıldı
21:41 Kim Min-Jae'nin Konyaspor maçında istatistikleri ters yüz etti
21:27 4 gündür park halindeydi! Aracın içinden erkek cesedi çıktı
21:12 Ukraynalı müzakereci Podolyak: Biz savaşıyoruz ve yüzde 93 oranında kazanacağız
21:01 Fenerbahçe, farkı 2'ye indirdi!
20:36 7 şehirde okullar kar nedeniyle tatil edildi!
20:14 20 Mart günü koronavirüs nedeniyle 85 kişi vefat etti, 13 bin 81 yeni vaka tespit edildi
19:55 Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun ayağının son halini paylaştı!
19:45 Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 6 muhalefet lideri tekrar bir araya gelecek!
19:29 Kerem Aktürkoğlu, hakemin söylediklerini canlı yayında ifşaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 21:58:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Antalya'da sır gibi ölüm... Park halindeki otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement