Son dakika 3. sayfa: Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek hastanelik oldu - Son Dakika

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hareket halindeki yolcu minibüsünden inmeye çalışan kadın, düşerek yaralandı.

Olay, Akyazı ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Yağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. isimli kadın, yolcu minibüsünden hareket halindeyken inmek istedi. Bu esnada dengesini kaybederek minibüsten düşen kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı D.B., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA