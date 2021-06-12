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Son dakika 3. sayfa: Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek hastanelik oldu - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek hastanelik oldu

12.06.2021 16:42
Son dakika 3. sayfa: Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek hastanelik oldu, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hareket halindeki yolcu minibüsünden inmeye çalışan kadın, düşerek yaralandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hareket halindeki yolcu minibüsünden inmeye çalışan kadın, düşerek yaralandı.

Olay, Akyazı ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Yağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. isimli kadın, yolcu minibüsünden hareket halindeyken inmek istedi. Bu esnada dengesini kaybederek minibüsten düşen kadın yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı D.B., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

Son dakika 3. sayfa: Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek hastanelik oldu
Son dakika 3. sayfa: Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek hastanelik oldu
Son dakika 3. sayfa: Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek hastanelik oldu

Sakarya, Akyazı, Gazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Araç durmadan inmek isteyen kadın yolcu düşerek hastanelik oldu - Son Dakika


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