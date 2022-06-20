Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 35 yaşındaki F.Ö. isimli şahsın aracı durduruldu. Araçta yapılan aramada 4 gram kokain, 10 gram sentetik kannabinoid, 14 adet ekstacy uyuşturucu hap, 13 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Kastamonu, İstanbul, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Aracıyla uyuşturucu taşıyan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı - Son Dakika

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