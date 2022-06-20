Son dakika 3. sayfa: Aracıyla uyuşturucu taşıyan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Aracıyla uyuşturucu taşıyan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı

20.06.2022 14:43
Son dakika 3. sayfa: Aracıyla uyuşturucu taşıyan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi: İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu sevkiyatı yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu sevkiyatı yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen 35 yaşındaki F.Ö. isimli şahsın aracı durduruldu. Araçta yapılan aramada 4 gram kokain, 10 gram sentetik kannabinoid, 14 adet ekstacy uyuşturucu hap, 13 adet uyuşturucu hap ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince olayla ilgili gözaltına alınan F.Ö., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, İstanbul, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Aracıyla uyuşturucu taşıyan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Aracıyla uyuşturucu taşıyan şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı - Son Dakika
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