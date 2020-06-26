Son dakika 3. sayfa: Aralarında husumet bulunan kişinin evini yakan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Aralarında husumet bulunan kişinin evini yakan 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Aralarında husumet bulunan kişinin evini yakan 4 kişi gözaltına alındı Kastamonu'da alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları iddia edilen kişinin evini yakan 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Aralarında husumet bulunan kişinin evini yakan 4 kişi gözaltına alındı

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KASTAMONU - Kastamonu'da alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları iddia edilen kişinin evini yakan 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkeze bağlı Kaşçılar köyü Demirciler Mahallesi'nde ikamet eden L.E.'nin evinde, geçtiğimiz Cumartesi günü yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının çıkışı nedeniyle inceleme başlattı. Jandarma ekiplerince, bölgedeki plaka tanıma sistemleri ve güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından güzergahta yabancı plakalı bir araç tespit edildi. İncelenen kamera kayıtlarına göre araçta bulunan M.H.U., B.P., O.P. ve H.C. ile L.E. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu belirlendi. Şüpheliler, yangını planlayıp çıkarmış olabilecekleri iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 01:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Aralarında husumet bulunan kişinin evini yakan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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