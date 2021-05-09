Son dakika 3. sayfa: Arazi meselesi nedeniyle kardeş katili oldu - Son Dakika

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışan kardeşlerden biri diğerini öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Kasımlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mal varlığı ve arazi anlamsızlığı nedeniyle Mehmet Ali E. ile Gökhan E. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali E. belinden çıkardığı tabancayla kardeşi Gökhan E.'ye ateş etti. Gökhan E. kanlar içinde yerde kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Gökhan E., olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, kaçan zanlı Mehmet Ali E.'nin yakalanması için geniş çapta çalışma başlattı. - DİYARBAKIR