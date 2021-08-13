Son dakika 3. sayfa: Ardahan'da terör örgütü operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ekipler, 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik Ardahan'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda O.Ö., F.C., B.C. ve E.C.Ö. yakalandı.

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