Son dakika 3. sayfa: Arkadaşını öldürdü, gözyaşları içinde adliyeye gitti - Son Dakika

Arkadaşını öldürdü, gözyaşları içinde adliyeye gitti

Mersin'de alacak-verecek yüzünden çıkan kavgada evde arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

MERSİN - Mersin'de alacak-verecek yüzünden çıkan kavga sonucunda evde arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı.

Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şahıs, ağlayarak polis arabasına bindi. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi 90093 Sokak içinde meydana geldi. Bir evden kötü kokular alan çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri vasıtasıyla eve giren polisler, evin banyo kısmında Ramazan Memiş'in cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede cesedin 3-4 günlük olduğu, vücudunda çok sayıda kesici ve delici alet izi ile evin birçok yerinde kan izi olduğu tespit edildi.

Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, maktulün en yakın arkadaşları, görgü tanıkları ve bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar soncunda maktulün en son Mustafa Özlü isimli arkadaşıyla eve girdiği, daha sonra arkadaşının 1 saat sonra evden ayrıldığını belirledi. Bunun üzerine şüpheliyi yakalamak için operasyon yapan ekipler, şahsı çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı. Şahıs sorgusunda maktul ile aralarında alacak-verecek olduğunu, cinayetini de bundan dolayı işlediğini itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan şahıs, ağlayarak polis arabasına bindi.