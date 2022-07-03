Arnavutköy'de faciadan dönülen olay kamerada: Kamyonetten düştü, arkadan gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Arnavutköy'de faciadan dönülen olay kamerada: Kamyonetten düştü, arkadan gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

03.07.2022 09:19

Arnavutköy'de faciadan dönülen olay kamerada: Kamyonetten düştü, arkadan gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu Hareket halindeki kamyonetin kasasından düşen işçi ağır yaralandı Arkadan gelen minibüs şoförünün dikkati faciayı önledi Arnavutköy'de kapalı kasa kamyonetin...

Arnavutköy'de faciadan dönülen olay kamerada: Kamyonetten düştü, arkadan gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Hareket halindeki kamyonetin kasasından düşen işçi ağır yaralandı

Arkadan gelen minibüs şoförünün dikkati faciayı önledi

İSTANBUL - Arnavutköy'de kapalı kasa kamyonetin kasasında seyahat eden yabancı uyruklu bir kişi, kapısı açık bırakılan kasadan yola düştü. Kamyonetin kasasından yola düşen adam, arkadan gelen servis minibüsünün altında kalmaktan şoförün dikkati sayesinde son anda kurtuldu. Kamyonetten düşerek ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan yabancı uyruklu kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, düştüğü kamyonetin sürücüsü ise, kamyonet kasasındaki kişinin kamyonette olmadığını kilometrelerce sonra fark etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin açık bırakılan kasasından düşen ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi ağır şekilde yaralandı. Açık kapıdan yola düşen işçi hemen arkadan gelen servis minibüsü şoförünün refleksi sayesinde ezilmekten son anda kurtuldu. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıyan kaza sonrası iş yeri çalışanları kamyonetten düşen kişinin yardımına koştu. İlk başlarda kamyonetten birileri tarafından yola atıldığı düşünülen kişinin kamyonet kasasında seyahat ettiği ve dengesini kaybederek düştüğü öğrenildi.

Kamyonet sürücüsünün kilometrelerce sonra, arkadaşının kamyonet kasasında olmadığını fark ettiği olay sonrası polis inceleme başlattı. İfadesi alınan kamyonet sürücüsü, peyzaj işleri yaptıklarını ve Özbek uyruklu kişinin de kamyonetin kasasına bindiğini söyledi. Sıcak hava nedeniyle kamyonet kasasının kapağını açık bıraktıklarını söyleyen kamyonet sürücüsü, arkadaşlarının yola düştüğünü hiç anlamadıklarını, kilometrelerce sonra durduklarında kamyonet kasasının boş olduğunu fark ettiklerini söyledi.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı Özbek vatandaşı ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralı Özbek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de faciadan dönülen olay kamerada: Kamyonetten düştü, arkadan gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de faciadan dönülen olay kamerada: Kamyonetten düştü, arkadan gelen minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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