- Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kamerada
İSTANBUL - Arnavutköy'de yoğun trafik arasında makas atarak ilerleyen otomobil cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultangazi - Arnavutköy yolunda dün akşam saatlerinde yoğun trafikten kaçmak isteyen bir otomobil sürücüsü makas atarak ilerlemeye başladı. Hem kendini hem de çevredeki sürücüleri tehlikeye sokan otomobil sürücüsünün o anları başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
(BT- MB-HK-
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen otomobil kamerada - Son Dakika