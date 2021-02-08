Son dakika 3. sayfa: Arnavutköy'de önlem alınmayan dere kenarında çocukların tehlikeli oyunu - Son Dakika

Arnavutköy'de önlem alınmayan dere kenarında çocukların tehlikeli oyunu

İBB kapatmak için söz verdi aylardır kimse uğramıyor

Arnavutköy'de tehlikeli dere yatağı vatandaşları isyan ettirdi

İSTANBUL - Arnavutköy'de iki mahalle arasında bulunan Şirindere, etrafında hiçbir güvenlik önlemi olmaması sebebiyle tehlike saçıyor. İBB yetkililerin kapatmak için söz verdiği ve aylar geçmesine rağmen kapatılmayan derenin kenarında futbol oynayan çocuklar ise zaman zaman toplarının dere içerisine kaçması ile ölüm ile yüz yüze geliyor.

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi ile Anadolu Mahallesi arasında bulunan Şirindere'nin bir bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ıslah çalışması yapılarak üzeri kapatıldı. Ancak derenin büyük bir bölümünde ıslah çalışması yapılmadı. Mahalle sakinleri aylar önce İBB'den derenin üstünün kapatılacağı ile ilgili söz aldıklarını ancak bir çalışma yapılmadığını söyledi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Emin Yıldız "Bizim talebimiz İBB'den bu açık kalan ve güvenliksiz olan kısmın üstünün kapatılması. Biz bu dereyi kapalı istiyoruz, burası sokak arası ve burada çocuklar oyun oynuyorlar. Topları ve oyuncakları bu dereye kaçıyor almak istiyorlar ve yarıya kadar suya, bataklığa batıyorlar. Çocuklar akşama kadar bu pisliğin içerisindeler ve sağlıksız koşuldalar. Ben bu konu ile ilgili Twitter'dan defalarca İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na yazılar yazdım ancak bir dönüş olmadı. Bizi burada şantiye çalışanları ile baş başa bırakıyorlar. Biz kendimize muhatap istiyoruz sadece başka bir şey istemiyoruz. Bundan 6-7 gün önce 4 yaşında bir çocuk aşağıda dereye düştü ve hala yoğun bakımda bunun hesabını kim verecek? Bizim de burada oynayan çocuklarımız var bizler de korkuyoruz ve tedirgin oluyoruz. Sayın vekil Muharrem İnce'de buraya geldi ve bu dereyi kapatacağına dair bize söz verdi ancak şuanda bakıyoruz ki kimse yok. Biz verilen sözlerin tutulmasını bize yardımcı olunmasını istiyoruz." Şeklinde konuştu.

"Biz burada tehlike altındayız"

Mahalle Sakinlerinden Nejla Öztürk "Biz Belediyeden buranın kapatılmasını istedik ve bize söz verdiler kapatılacağına dair. Şuan hala bekliyoruz kapatılmasını ve sözlerini tutmalarını. Biz burada tehlike altındayız. Burada defalarca sıkıntılar oldu, çocuklar burada uygunsuz hareketler içerisine giriyor. Biz bunları mahallemizde istemiyoruz bize yardımcı olsunlar" İfadelerini kullandı.

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