Son dakika haberi | Artvin'deki yangında 1 çocuk hayatını kaybetti
15 Temmuz 2021 Perşembe 17:47
Son dakika haber: Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki bir çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 3 yaşındaki bir çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yusufeli Merkez Mahallesi Sarıgöl Caddesi Yurdagül Apartmanı'nda bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay anında binanın etrafında bulunan baba Muhammet Sucu eve girerek dumanlar arasından 3 yaşındaki oğlu Nurtekin Sucu'yu çıkararak ambulansa teslim etti. Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaşındaki Nurtekin Sucu buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
(Emin Bülbül/İHA)
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