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Son dakika haber | Ataşehir'de yanan araca, yangın tüpü ve su kovasıyla müdahale kamerada - Son Dakika

Son dakika haber | Ataşehir'de yanan araca, yangın tüpü ve su kovasıyla müdahale kamerada

15.02.2022 13:04

Son dakika 3. sayfa haberi: Ataşehir'de yanan araca, yangın tüpü ve su kovasıyla müdahale kamerada Park halinde olan otomobil alevlere teslim oldu Ataşehir'de park halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Ataşehir'de yanan araca, yangın tüpü ve su kovasıyla müdahale kamerada

Park halinde olan otomobil alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Ataşehir'de park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Alev alan araç, vatandaşlar tarafından yangın tüpü kullanılarak ve kova kova su dökülerek söndürülmeye çalışıldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Ertaç Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 43 AI 528 plakalı otomobil park halindeyken sürücünün kontağını açmasıyla benzin kaçağından kaynaklı olarak alev alev yandı. Otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar itfaiye, polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Öte yandan yangın sonrası trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Vatandaşların yanan aracı yangın tüpü ve su kovasıyla müdahalesi kamerada

Alev alan otomobil vatandaşlar tarafından kova kova su dökülerek söndürülmeye çalışıldı, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Sürücünün kontağını açmasıyla araç bir anda alev aldı"

Yanan otomobili söndürmeye çalışan vatandaşlardan Cihan Kumaş, "Sürücünün kontağını açmasıyla araç bir anda alev aldı. Yangını görünce itfaiye ekiplerine haber verdik. Kısa sürede söndürdüler." dedi.

Son dakika haber | Ataşehir'de yanan araca, yangın tüpü ve su kovasıyla müdahale kamerada
Son dakika haber | Ataşehir'de yanan araca, yangın tüpü ve su kovasıyla müdahale kamerada
Son dakika haber | Ataşehir'de yanan araca, yangın tüpü ve su kovasıyla müdahale kamerada
Son dakika haber | Ataşehir'de yanan araca, yangın tüpü ve su kovasıyla müdahale kamerada
Son dakika haber | Ataşehir'de yanan araca, yangın tüpü ve su kovasıyla müdahale kamerada

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Ataşehir, Otomobil, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Ataşehir'de yanan araca, yangın tüpü ve su kovasıyla müdahale kamerada - Son Dakika


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