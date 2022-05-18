Son dakika 3. sayfa: Atlı polisler vatandaşın can ve mal güvenliği için sahada - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Atlı polisler vatandaşın can ve mal güvenliği için sahada

18.05.2022 09:24
Son dakika 3. sayfa: Atlı polisler vatandaşın can ve mal güvenliği için sahada

Gelen son dakika haberine göre Adana'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte halkın yoğun olduğu bölgelerde vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için atlı birlikler sahaya çıktı.

Adana'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte halkın yoğun olduğu bölgelerde vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için atlı birlikler sahaya çıktı.

Yaz aylarına yaklaştıkça Adana'da hava sıcaklığı da artmaya devam ediyor. Sıcaklığa bağlı olarak vatandaşlar da kendisini mesire alanlarına ve parklara atıyor. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürlüğü görevlileri de mesire alanları ve parklardaki güvenliği en üst düzeye çıkardı. Her yılın aksine bu yıl mesire alanları ve parklarda atlı polisler de görev almaya başladı. Özellikle haftasonları halkın yoğun olduğu bölgelerde atlı polisler göreve çıkarak vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlıyor. Atlı polisler ilk olmasından dolayı vatandaştan da yoğun ilgi görüyor. Atlı polisler sayesinde mesire alanları ve parklarda kapkaç, hırsızlık ya da yaralama olaylarının önüne geçiliyor. Vatandaşlar da atlı polislerin önleyici önlem almalarını çok önemsediklerini onların sayesinde mesire alanları ve parklarda kendilerini daha güvende hissettiklerini söyledi. - ADANA

Son dakika 3. sayfa: Atlı polisler vatandaşın can ve mal güvenliği için sahada
Son dakika 3. sayfa: Atlı polisler vatandaşın can ve mal güvenliği için sahada
Son dakika 3. sayfa: Atlı polisler vatandaşın can ve mal güvenliği için sahada

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Atlı polisler vatandaşın can ve mal güvenliği için sahada - Son Dakika


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