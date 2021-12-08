Son dakika 3. sayfa: Av için araziye giden vatandaşı öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Çorum'un İskilip ilçesinde av için gittiği arazide öldürülen vatandaşın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, ilçeye bağlı Çatkara köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, av için evden çıkan Ahmet Y. (75), akşam eve dönmeyince yakınları jandarmaya haber vermişti. Kayıp ihbarı yapılan Ahmet Y.'nin bulunması için jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmış, aramalar neticesinde kayıp şahıs başından vurulmuş halde bulunmuştu.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, Ahmet Y.'nin geçmişte husumetli olduğu 2 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada arazi de 1, şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda ise 4 olmak üzere 5 av tüfeği ve 60 adet av tüfeği fişeği ile 2 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ÇORUM