Üye Girişi
Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı - Son Dakika

Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı

01.06.2021 07:20

İstanbul Avcılar'da bir barakada çıkan yangın, yanında bulunan 3 katlı binaya sıçradı. Mahalleli sokağa dökülürken, binanın ikinci katında oturan bir şahıs ise vatandaşların açtığı battaniyeye atladı. Başka bir şahıs ise üzerine su dökerek binaya girmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olay anı kameraya yansıdı.

Dün saat 18.45 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir barakada yangın çıktı. İddiaya göre, 658. Sokak'ta bulunan bir baraka henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek barakanın bitişiğinde bulunan 3 katlı binaya sirayet etti. Yangını gören mahalleli kendini sokağa atarak, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YOĞUN DUMANA MARUZ KALDILAR

Barakadaki yangının binaya sirayet etmesi sonucu, bina sakinleri yoğun duman altında mahsur kaldı. Yangın sırasında sokak içerisine gelen bir kişi ise, binada mahsur kalanlara yardım etmek için bir bakkalın önünde bulunan suyu üzerine dökerek binaya girmeye çalıştı. Bu sırada battaniyenin açıldığını fark ederek, battaniyeden tutarak kurtarma çalışmasın katıldı.

CAMA ÇIKARAK YARDIM İSTEDİLER

Yangın sırasında binada mahsur kalan vatandaşların bazıları kendini dışarıya atmayı başarırken, bazıları ise cama çıkarak yardım istedi. Bu sırada ikinci katta bulunan İbrahim G. isimli bir vatandaş, sokakta toplanan vatandaşların açtığı battaniyenin üzerine atlayarak yangından kurtulmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İbrahim G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"DUMANDAN ETKİLENİNCE AŞAĞI ATLADI"

Dumandan etkilenerek camdan aşağı atlayan İbrahim Güler'in babası Mehmet Güler, "Arkada odun deposunda çıktı yangın. Çocuk etkilenince aşağı atladı. Duman dolmuş, prizler hep yanmış. Battaniye tutmuşlar ama üstüne düşünce bırakıvermişler" dedi. Aşağı atlayan genci battaniye açarak yakalamaya çalışan mahalle sakini Ahmet Şengül, "Çocuk 3. kattan atladı. Battaniye etki etmedi çocuk betona düştü" diye konuştu.

BARAKA KULLANILMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulunan vatandaşları tahliye ederek, söndürme çalışmalarına başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Baraka kullanılmaz hale gelirken, binada ise maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlatırken, barakanın alev alev yandığı anlar ve mahalledeki panik anları kameraya yansıdı.

Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Avcılar, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kahvehanelerde oyunlar serbest mi, yasak mı? İçişleri Bakanlığı merak edilen soruya yanıt verdi Kahvehanelerde oyunlar serbest mi, yasak mı? İçişleri Bakanlığı merak edilen soruya yanıt verdi İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı! Kafe ve restoranlar aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı! Kafe ve restoranlar aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım "Zor durumdayım" diyen Didem Kınalı lüks cipini satışa çıkardı Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Normalleşmede sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi! Ceza yememek için bu kurallara dikkat Pandemi stresinden kaçan Davut Güloğlu, köyünde tavuklarıyla ilgilenip çay toplamaya başladı Pandemi stresinden kaçan Davut Güloğlu, köyünde tavuklarıyla ilgilenip çay toplamaya başladı Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular

Son Dakika Haberleri
18:01 Altının kilogramı 516 bin liraya geriledi
18:00 Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü
17:37 Beşiktaş'ta şampiyonlukta büyük pay sahibi futbolcuların sözleşmeleri bitti
17:29 Eve yapılan baskında, giysi dolabında yetiştirilen kenevir bulundu
17:25 Cristiano Ronaldo hayranı berber topladığı saçlarla yıldız futbolcunun silüetini yaptı
17:24 Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek
17:10 Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı
16:58 Gezi eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle Taksim istasyonu ikinci emre kadar kapatıldı
16:57 Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti
16:36 Abdullah Avcı: Sörloth ve Hamsik için çalışıyoruz, onları bekliyorum
Normalleşme döneminde kapsam dışı kalan 8 işletme açılmayacak Normalleşme döneminde kapsam dışı kalan 8 işletme açılmayacak         
02:02
Düğünlerdeki davetli sınırlaması 15 Haziran'dan sonra kalkıyor! Nişan ve kınalara 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek Düğünlerdeki davetli sınırlaması 15 Haziran'dan sonra kalkıyor! Nişan ve kınalara 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek         
01:41
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme süreciyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme süreciyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
01:13
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi         
01:01
Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı         
23:30
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Kısa süre önce ikinci çocuğunu kucağına aldı! Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu Kısa süre önce ikinci çocuğunu kucağına aldı! Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu         
20:17
Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü Komşuları, trans bireyi beyzbol sopasıyla dövdü         
18:01
Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek Çavuşoğlu: ABD'nin daha iyi ilişki içinde olma arayışını görüyoruz, S-400'ü kullanmayın teklifi kabul edilmeyecek         
17:25
Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızan genç 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
17:21
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor Nestle'nin skandal bilgileri yayıldı: Ürünlerinin yüzde 63'ü insan sağlığını tehdit ediyor         
16:50
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 08:30:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yanan binanın 2. katında mahsur kalınca böyle atladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement