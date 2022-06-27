Son dakika 3. sayfa: Ayancık'ta sel teyakkuzu: 3 köy boşaltıldı, 25 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Ayancık'ta sel teyakkuzu: 3 köy boşaltıldı, 25 kişi yurda yerleştirildi

27.06.2022 01:03
Son dakika 3. sayfa: Ayancık'ta sel teyakkuzu: 3 köy boşaltıldı, 25 kişi yurda yerleştirildi

Son dakika gelişmesine göre SİNOP (İHA) – Geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta meteorolojinin verdiği uyarının ardından Ayancık ilçesinde 3 köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

SİNOP (İHA) – Geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta meteorolojinin verdiği uyarının ardından Ayancık ilçesinde 3 köy tedbir amaçlı boşaltıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan uyarıya göre metrekareye 100 kilogram üzeri yağış düşmesi beklenen Sinop'ta kırmız alarm verildi. Meteorolojik uyarının ardından geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde ve Sinop genelinde ekipler teyakkuza geçti.

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl yaşanan selde 40 evin yıkıldığı Babaçay Köyü ile Söküçayırı Köyü Kazköy Mahallesi ve Zaviye Köyü Çay Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu köylerde kalacak yer talebinde bulunan 3 vatandaş ile DSİ, AFAD ve köy yolları inşaatında çalışan firmalardan 22 kişi olmak üzere toplam 25 kişi gerekli ihtiyaçları da karşılanarak Ayancık MTAL Yurdu'na yerleştirildi.

İlçede güvenli olarak değerlendirilen Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ile İnönü İlkokulu bahçeleri kamu araçları için tahsis edildi. Olası durumlara hazırlık olarak Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi.

Sinop Valiliği koordinasyonunda Ayancık Kaymakamlığı, Ayancık Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının teyakkuz halinde beklediği öğrenildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Ayancık'ta sel teyakkuzu: 3 köy boşaltıldı, 25 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

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