Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

15.05.2022 19:21
Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika habere göre Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Aydın- Denizli karayolu Karacasu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde ilerleyen 06 CGN 663 plakalı tır ile T.K. idaresindeki 20 ZP 750 plakalı tır kavşak içerisinde çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan S.S. ambulansla Kuyucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

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Denizli, Kuyucak, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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