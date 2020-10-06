Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberleri: Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kuşadası'nda bir alışveriş merkezinin otoparkında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E.(19) yönetimindeki 09 ADE 216 plakalı motosiklet bir alışveriş merkezinin otoparkında seyir halinde ilerlerken devrildi. Güvenlik görevlisi kazayı kameralardan tespit edip olay yerine gitti. Olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekibi sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan F.E. ve yolcu M.G.(19) ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan testte sürücü F.E.'de 122 promil alkol tespit edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı

Kuşadası, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Alevlerin yükseldiği eve girerek 5 çocuğu kurtardı Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Uzman isim İstanbul için kötü haberi verdi: İstanbul'da bu kış kar yağışı olasılığı düşük YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez Hollandalı jinekolog en az 17 kadını spermlerini kullanarak hamile bıraktı Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat
İstanbul'un tarihi yarımadası için tarihi karar: 10 bin binayı ilgilendiren dönüşüm planı kabul edildi İstanbul'un tarihi yarımadası için tarihi karar: 10 bin binayı ilgilendiren dönüşüm planı kabul edildi         
15:20
Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı         
14:53
S-400'ler test atışı için Sinop'a sevk edildi S-400'ler test atışı için Sinop'a sevk edildi         
14:28
Ermenistan ordusunda Ermenistan ordusunda "Dehşet" lakabı ile bilinen Albay Artur Galstyan, Karabağ'da öldürüldü         
14:16
Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor         
14:07
Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis         
13:56
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Doğum oranlarının düştüğü Singapur'da, salgın döneminde çocuk sahibi olan çiftlere ek ödeme yapılacak Doğum oranlarının düştüğü Singapur'da, salgın döneminde çocuk sahibi olan çiftlere ek ödeme yapılacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı Esra Erol'dan yardım isteyen kadından şoke eden iddialar: Eşim, yabancı sevgilisiyle kendi öz babasına resmi nikah kıydırdı         
10:42
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk görüntüler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk görüntüler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
"Şu anda meşgulüm" diyerek telefonu yüzüne kapatmıştı! Paşinyan, sonunda Putin ile görüşebildi         
09:37
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 15:53:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika 3. sayfa: Aydın'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei