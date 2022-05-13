Trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü, hastanede yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince önce aydınlatma direğine sonra da trafik levhasına çarptı. O anlar bir işyerine ait güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Burmahancı Caddesi'nde gece saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Kemal Mert Çetin, motosikleti ile seyir halindeyken birdenbire direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü Çetin, motosiklet üzerindeyken aydınlatma direği ile trafik levhasına çarptı. O anlar ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, kaza sonrası şans eseri o bölgede oturan ve doktor olduğu öğrenilen bir vatandaşın yaralı kazazedeye yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı olan sürücü ise sağlık ekipleri tarafından önce Serik Devlet Hastanesine oradan da Antalya'da bir hastaneye sevk edildi.

Sürücü Kemal Mert Çetin'in durumunu ağır olduğu öğrenilirken, polis kaza sonrası inceleme başlattı.

(Mehmet Demirci-İHA)