Son dakika 3. sayfa: Bafra'da 72 kişiye 181 bin 140 TL para cezası - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 72 kişiye 181 bin 140 TL para cezası uygulandı.



19-31 Mayıs tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymamaktan toplamda 58 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesine göre toplamda 155 bin 748 TL, 1 şahsa kapalı iş yerini açmaktan 789 TL, 4 şahsa sosyal mesafeye aykırı hareket etmekten toplamda 3 bin 156 TL, 9 şahsa 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymamaktan 21 bin 447 TL para cezası yazıldı.



Yasağa aykırı hareket eden toplam 72 kişiye 181 bin 140 TL para cezası uygulandı. - SAMSUN