Son dakika haberleri: Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı
14.11.2020 23:53
Edinilen son dakika haberine göre Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı Samsun'un Bafra ilçesinde iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Bafra'da silahla saldırı: 1 yaralı
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde iki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişi silahla yaralandı.
Olay, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D.E.(29), ile S.P ve H.P. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada E.D.E. baldırına gelen kurşunla yaralandı. Yaralı şahıs özel bir otomobille Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan şüpheli S.P. ve H.P'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Kurşunların biri 4 katlı binanın 3 kat penceresine isabet etti.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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