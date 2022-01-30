Son dakika 3. sayfa: Bağcılar'da kumar baskınında 4 gözaltı - Son Dakika

Bağcılar'da kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bir mekana baskın düzenledi. Mekan sahibinin polis ekiplerine sandalye fırlatması sonucu yaşanan arbedede 4 polis memuru yaralanırken, olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, 'Kumar oynanması ve Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama Suçları' ile mücadele için ihbar ve şikayetleri değerlendirmek için özel ekip kuruldu. Dün gece saat 01.15 sıralarında Fatih Mahallesi'nde kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri, harekete geçerek mekanı takibe aldı. Mekana operasyon düzenleyen ekipler, içeride 7 kişinin oyun kartlarıyla kumar oynadığını ve alkol sunumunun yapıldığını tespit etti.

4 polis yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı

Operasyonda kumar oynayan şahıslara idari işlem yapıldığı sırada mekan sahibi A.A., polis ekiplerine sandalye fırlatarak mukavemette bulundu. Mekan sahibinin sandalye fırlatması üzerine içeride bulunan kişilerin çıkardığı arbede sırasında 4 polis memuru yaralanırken, olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mekana gelen polis ekipleri mekan sahibi A.A. ile birlikte B.K., Y.K., F.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, diğer şahıslar ise kaçarak kayıplara karıştı.

Mekana daha öncede 2 defa işlem yapıldığı öğrenildi

Yaşanan arbedede yaralanan polis memurları hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü. Yapılan incelemelerde aynı mekana daha önce iki defa kumar oynamaya yer temin etmek suçundan işlem yapıldığı tespit edildi. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL