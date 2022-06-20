Son dakika haberleri... Balık avında elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Balık avında elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

20.06.2022 12:49
Son dakika haberleri... Balık avında elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde babası ve dedesiyle balık avlamak için gittiği balık avında iddiaya göre babasının suya verdiği elektrik akımına kapılan Eren Yıldız (14) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde babası ve dedesiyle balık avlamak için gittiği balık avında iddiaya göre babasının suya verdiği elektrik akımına kapılan Eren Yıldız (14) ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olay, 19 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Yıldız babası H. Y. ve dedesi S. Y. ile balık avına gitti. Baba H.Y., iddiaya göre çayın çevresinde bulunan ve arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzatarak çaya elektrik akımı verdi. Durumdan habersiz olan Eren Yıldız serinlemek için çaya girince bir anda akıma kapıldı. Oğlunun suda çırpındığını fark eden baba Yıldız, elektrik akımını keserek oğlunu sudan çıkarttı. Babası ve dedesi tarafından ağır yaralı olarak Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Yıldız hayatını kaybetti. Yıldız'ın ölüm haberini alan babası ve dedesi hastanede sinir krizi geçirirken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Murat Uçkaç/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Balık avında elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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