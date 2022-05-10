Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

10.05.2022 18:01
Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

Son dakika haberler... Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları 'Huzur' operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 74 şahıs gözaltına alınırken, 6 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde ayrı ayrı yaptıkları 'Huzur' operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 74 şahıs gözaltına alınırken, 6 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli şahıs gözaltına aldı. Adli makamlara sev edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 44 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda ise, 52 kişi gözaltına alınırken, 4 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu
Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu

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Balıkesir'de polis 129 aranan şahsı yakaladı Balıkesir'de polis 129 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir, Jandarma, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu - Son Dakika
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