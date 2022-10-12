Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de ilginç kavga: Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de ilginç kavga: Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar

12.10.2022 18:36

Son dakika haberi... Balıkesir'de ilginç kavga: Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar Balıkesir-Savaştepe yolu üzerinde araç içinde çıkan tartışma yola taşınca ilginç kavgaya dönüştü.

Balıkesir'de ilginç kavga: Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar

BALIKESİR - Balıkesir- Savaştepe yolu üzerinde araç içinde çıkan tartışma yola taşınca ilginç kavgaya dönüştü. Kavganın tarafları ilk olarak birini ittirdikten sonra, yumruklaşmaya başladı. Sorunu çözemeyen taraflar daha sonra da birbirini taşladı.

Şehrin merkezine 10km uzaklıkta bulunan Organize sanayi bölgesi çevresi, Savaştepe yolunda iki kişinin araç içinde tartışması sonucu tartışma araç dışına taştı. Araçtan inen iki vatandaş bir daha sözlü şekilde tartıştıktan sonra ana yol üzerinde karşılıklı tekme ve yumrukların konuştu. Kavganın tarafları birbirinden uzaklaşınca birbirini taşlamaya başladı. Kavga an ve an kameralarca kaydedilirken, yaşanan problemin ne olduğu ise anlaşılamadı.

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Balıkesir'de ilginç kavga! Yumruk ile sorunu çözemeyen taraflar birbirini taşladı Balıkesir'de ilginç kavga! Yumruk ile sorunu çözemeyen taraflar birbirini taşladı Son dakika haber... Ümraniye'de yol verme kavgası: Sürücüler ve kadınlar birbirine girdi Son dakika haber... Ümraniye'de yol verme kavgası: Sürücüler ve kadınlar birbirine girdi
Kaynak: İHA

Balıkesir, Savaştepe, Tragger, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de ilginç kavga: Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de ilginç kavga: Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar - Son Dakika
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