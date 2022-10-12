Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de ilginç kavga: Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar

Balıkesir'de ilginç kavga: Yumruk ile sorunu çözemeyince birbirlerini taşladılar

BALIKESİR - Balıkesir- Savaştepe yolu üzerinde araç içinde çıkan tartışma yola taşınca ilginç kavgaya dönüştü. Kavganın tarafları ilk olarak birini ittirdikten sonra, yumruklaşmaya başladı. Sorunu çözemeyen taraflar daha sonra da birbirini taşladı.

Şehrin merkezine 10km uzaklıkta bulunan Organize sanayi bölgesi çevresi, Savaştepe yolunda iki kişinin araç içinde tartışması sonucu tartışma araç dışına taştı. Araçtan inen iki vatandaş bir daha sözlü şekilde tartıştıktan sonra ana yol üzerinde karşılıklı tekme ve yumrukların konuştu. Kavganın tarafları birbirinden uzaklaşınca birbirini taşlamaya başladı. Kavga an ve an kameralarca kaydedilirken, yaşanan problemin ne olduğu ise anlaşılamadı.