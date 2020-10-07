Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de iş kazasında bir işçi öldü - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de iş kazasında bir işçi öldü
07.10.2020 15:36
Son dakika haber... Balıkesir'in Marmara ilçesinde ilgili çalışmalar sırasında hafriyat kamyonundan dökülen hafriyatın altında kalmamak için kaçan işçi Erol T., uçurumdan düşerek hayatını kaybettiEdinilen bilgiye göre; olay, Marmara ilçesinde Badalan mevkiinde bulunan bir şantiye sahasında meydana geldi.
Balıkesir'in Marmara ilçesinde ilgili çalışmalar sırasında hafriyat kamyonundan dökülen hafriyatın altında kalmamak için kaçan işçi Erol T., uçurumdan düşerek hayatını kaybetti
Edinilen bilgiye göre; olay, Marmara ilçesinde Badalan mevkiinde bulunan bir şantiye sahasında meydana geldi. Marmara ilçesinde yol kenarında yürütülen hafriyat döküm çalışmalarını yöneten işçi Erol T., hafriyat kamyonunun bölgeye döktüğü hafriyatın kayması sonucunda, uçurumdan aşağı düştü. Olayı gören Erol T.'nin mesai arkadaşları, 112 Acil yardıma haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Erol T. Marmara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan işçi, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR
Son Dakika GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız