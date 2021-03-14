Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de polis 2 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 2 aranan şahsı yakalarken, polisin yaptığı asayiş uygulamalarında 10 ateşli silah ve bu silahlara ait 186 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Burhaniye ve Edremit İlçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalandı.

Yapılan genel asayiş aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 67 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 26 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 61 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 3 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 23 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR