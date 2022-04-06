Uşak'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Düzlüce Köyü Kaklık mevkisi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ve Banaz İtfaiyesi'ne bağlı ekipleri bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz, 1 tanker, 1 iş makinesi ve Banaz İtfaiyesi'nden çok sayıda ekiple müdahale ediyor.