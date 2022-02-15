Son dakika 3. sayfa: Bandırma'da iki aracın çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Bandırma'da iki aracın çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabah saatlerinde İlçe merkezinde meydana gelen ve iki kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına takıldı.

Bandırma Kaşif Acar Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza anı cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin kameralarına yansırken, kaza işte böyle görüntülendi.