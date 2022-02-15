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Son dakika 3. sayfa: Bandırma'da iki aracın çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Bandırma'da iki aracın çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

15.02.2022 21:11

Son dakika 3. sayfa haberi... Bandırma'da iki aracın çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabah saatlerinde İlçe merkezinde meydana gelen ve iki kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına takıldı.

Bandırma'da iki aracın çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde sabah saatlerinde İlçe merkezinde meydana gelen ve iki kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına takıldı.

Bandırma Kaşif Acar Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza anı cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin kameralarına yansırken, kaza işte böyle görüntülendi.

Son dakika 3. sayfa: Bandırma'da iki aracın çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika 3. sayfa: Bandırma'da iki aracın çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika 3. sayfa: Bandırma'da iki aracın çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Balıkesir, Bandırma, Hisarcık, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Bandırma'da iki aracın çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Bandırma'da iki aracın çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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