Bar çıkışında bıçaklı kavga kamerada - Son Dakika

Beylikdüzü'nde bir barın çıkışında tartışan gençler, tekme tokat birbirlerine saldırdı. Şahıslardan birinin elindeki bıçağı rastgele salladığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Beylikdüzü Mahallesi'nde bulunan bir barın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki

grup arasında tartışma çıktı. İlerleyen dakikalarda kavgaya dönüşen olayda şahıslar birbirlerine tekme tokatlarla saldırdı. Aralarından birinin belinden çıkardığı bıçağı da defalarca kavga ettiği şahıslara salladığı görüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şahıslar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.