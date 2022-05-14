Son dakika 3. sayfa: Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

14.05.2022 00:57
Son dakika 3. sayfa: Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

Son dakika haberi... Çorum'un Sungurlu ilçesinde, silahla başından vurulan bir kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, silahla başından vurulan bir kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Olay, Akçay Mahallesi Sağlık Koleji yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay B., başından silahla vuruldu. Kendi imkanlarıyla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne giden yaralı şahıs tedavi altına alındı. Çekilen röntgende mermi çekirdeğinin başında olduğu belirlenen Turgay B., yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Turgay B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın nasıl gerçekleştiği henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

YORUMLAR
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Yol ortasında alev alan otomobil yandı Yol ortasında alev alan otomobil yandı Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü Çocuklar trafik güvenliğine dikkat çekmek için yürüdü

Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Başından silahla vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti - Son Dakika


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