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Son dakika 3. sayfa: Başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

07.08.2021 13:49
Son dakika 3. sayfa: Başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı, System.String[]

Son dakika habere göre Mardin'de başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı.

Mardin'de başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Şenköy Mahallesinde 23 yaşındaki Iraklı Baran Hasan Rasho sevgilisi tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürülmüştü. Rasho'yu öldürdükten sonra kayıplara karışan katil zanlısı S.Ö. bugün jandarma tarafından yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısı S.Ö.'nün hastanedeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. - MARDİN

Son dakika 3. sayfa: Başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı
Son dakika 3. sayfa: Başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Başından vurularak öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı - Son Dakika


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